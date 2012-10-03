Ищу грамотного Yii, Kohona, Simfony программиста со знанием jQuery. Студии просьба не беспокоить. Приветствуется опыт разработки высоконагруженных проектов.
Доработка движка сайта
Нужен программист для доработки сайта доски объявлений, работающего на Elite-Board (http://illusionweb.ru/)
Нужно сделать:
1. Возможность регистрации через соцсети
2. Возможность продления объявлений пользователями через функцию "Личный кабинет/Редактировать объявление",
позже нужны будут еще доработки.
Заявки фрилансеров
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