Доработка движка сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка129 просмотров

Нужен программист для доработки сайта доски объявлений, работающего на Elite-Board (http://illusionweb.ru/)

Нужно сделать:

1. Возможность регистрации через соцсети

2. Возможность продления объявлений пользователями через функцию "Личный кабинет/Редактировать объявление",

позже нужны будут еще доработки.

13 лет назад
parcalon
Батраз 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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