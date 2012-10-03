Парсер с кинопоиска для DLE

Нужен парсер с кинопоиска, в принципе он уже есть (всем известный http://webwel.ru/dle/dle_moduli/1527-pkinopoisk-1814-parser-dannyh-s-sayta-kinopoiskru.html ) и у меня работает!

Но, нужно написать новый или же доработать его, так, чтобы парсило еще и актеров, пример можно посмотреть здесь http://zerx.ru/39924-medalon.html т.е помимо основного фото актера можно добавить еще фотки из раздела фото с кинопоиска, и еще всевозможные фишки!

Помимо того еще нужен парсер новостей с кинопоиска типо такого https://www.free-lance.ru/users/djgronat/viewproj.php?prjid=2724271 новости парсим отсюда http://www.kinopoisk.ru/news/, можно как то автоматизировать процесс, например раз в день через крон и т.д.

В общем рассмотрим все ваши предложения и доработки.

ICQ 482184616