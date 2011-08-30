Нужно установить код Sape на Python сайте

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Закрыт2 заявки208 просмотров

Нужно установить код Sape на Python сайте. Для этого есть специальные библиотеки. Сайт написан на Python Django. Просьба отправлять свои предложения с ценами.

DjangoPython
13 лет назад
automan
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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