Срочно доработать магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки121 просмотр

Надо срочно доработать магазин на cms opencart

Рассмотрю кандидатов как тех кто имел опыт с данной системой, так и тех кто желает разобраться. Главное знание php

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OpencartPHP
13 лет назад
alexandrcreative
Александр 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад

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