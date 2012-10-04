Интеграция + программирование

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки151 просмотр

Имеется:

дизайн

верстка

Требуется:

-интеграция готовой верстки в UMI.CMS

-программирование расчета расстояния (на основе яндекс-карт)

-перенос на сайт

-наполнение

ТЗ по запросу.

Оставляйте, пожалуйста, скайп в откликах!

13 лет назад
nzharikov
Николай 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров