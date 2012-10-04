Доработки сайта на Django

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки116 просмотров

Приветствую, необходимо доработать сайт, разработанный на Python-фреймворке Django.

Если есть богатый опыт - присылайте свое портфолио работ по Django.

DjangoPython
13 лет назад
delta-freelancer
Антон 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров