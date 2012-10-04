Требуются услуги программиста со знанием популярных движков (Joomla, Drupal и т.д.). Оплата сдельная по проектная. Требования: профессионализм, присутствие на связи в рабочее время, соблюдение сроков. В ответах указывайте icq или ...
Доработки сайта на Django
Приветствую, необходимо доработать сайт, разработанный на Python-фреймворке Django.
Если есть богатый опыт - присылайте свое портфолио работ по Django.
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