Необходимо flash баннер сделать ссылкой

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Завершен8 заявок273 просмотра

Приветствую!

Необходимо сделать ссылку с помощью программы (HTML не надо) на готовом баннере (.fla).

Бюджет 1-2 usd :)

Мучался с этим 3 дня. Заранее спасибо!

HTML
17 лет назад
rewarty
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранные исполнители

SebaMF
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$2
7 дней
Так как проект был смешным, все было сделано меньше чем за минуту. Спасибо за помощь!
+
rim89
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$5
7 дней
Спасибо за помощь!
В ходе работы проблем с заказчиком не возникло

Заявки фрилансеров

SebaMF
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
rim89
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад

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