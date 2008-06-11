Баннер

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Закрыт56 заявок523 просмотра

Доброго дня.

требуется один баннер.

Размер блока до 150 пикселей в ширину и 250 в высоту.

желательно в срок 2-3 дня.

текст, сайт на которую будет вести и остальная инфо предоставляется непосредственному исполнителю.

17 лет назад
gukas
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Webasic
Денис 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$30
Очень адекватный заказчик! четкое тз - своевременная оплата - С такими людьми приятно работать! Рекомендую!

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Webasic
Денис 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
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