Нужно сделать лого для сайта videospam.ru - вместо прикрепленного ... с текстовкой "Система размещения видеоконтента" оплата 30$ + заказ на такой-же на английском и возможен заказ на новый дизай для аналогичного сайта
Требуется создать баннер
Необходимо сделать баннер. Срочно. сториборд прилагается. Весь дизайн готов, в кривых. Нужно только проанимировать. Небольшое разъяснение к иллюстрации - на заднем плане от динамиков расходятся волны.
Заявки фрилансеров
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