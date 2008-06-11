3D анимация

По этой ссылке http://www.flashstudio.msk.ru/banners.php (в самом низу страницы) работа, не доделанная. Идея правильная-банер, на нем 6 шкафчиков с открывающимися дверцами, однако мне нужна качественная прорисовка корпусов шкафов и дверок тоже (с ручками, замочками, петлями). Фотокачества я не требую, но стремиться к этому надо, ну хотя бы тени наложить и корпуса у шкафов сделать одинакового цвета..

Задача такая: нужно прорисовать корпуса шкафов и дверки к ним.

Рисунок размером 550х370

Всего на рисунке 6 шкафов. Нужно создать модель каждого шкафа (ссылку с размерами и схематичным изображением на каждый шкаф в отдельности я вышлю)

Когда прорисуются все 6 корпусов шкафа, переходим к дверкам. Их нужно прорисовать отдельно (Это для анимации)

Жду предложений.