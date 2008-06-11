Баннер на главную страницу сайта Finstart

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Закрыт31 заявка375 просмотров

Нужен баннер на главную страницу сайта www.finstart.ru вместо центрального рисунка. баннер с объявлением о новом мероприятии. наверное с использованием флеша.

17 лет назад
ketoy
52 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
17 лет назад
$30
Толковый Заказчик. Чётко знает что хочет получить в результате, посему работа идёт гладко и быстро. Своевременная оплата. Всем рекомендуем.

Заявки фрилансеров

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
17 лет назад
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