Нужен флеш баннер

По этой ссылке http://www.flashstudio.msk.ru/banners.php (в самом низу страницы) работа, не доделанная. Идея правильная-банер, на нем 6 шкафчиков с открывающимися дверцами, однако мне нужна качественная прорисовка корпусов шкафов и дверок тоже (с ручками, замочками, петлями). Фотокачества ...