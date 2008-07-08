Перерисовать картинку (график)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен7 заявок259 просмотров

Имеется картинка на которой изображен график-диаграмма и лупа. Нужно перерисовать ее в фотошопе (разложить на несколько слоев).

Фон таким же градиентом отдельным слоем.

После получения JPG-файла, произведу оплату за PSD-файл

17 лет назад
vepe
Петр 
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

museDS
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$8
1 день
Работа была выполнена очень быстро и качественно, за умеренную сумму.
Приятно было работать с Петром (vepe). С удовольствием выполню для него следующий заказ.

Заявки фрилансеров

museDS
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад

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