Интересует создание 1-2 баннеров на IT тематику для сайта http://admin-sys.net От кандидата интересует только четкая формулировка того,каким будет баннер на его взгляд. Требования баннера: - - flash ...
Помощь в развити клубного портала
Требуются люди, желающие вместе развить новый портал. Нужны контент-менеджеры и создатели баннеров и т.п.
Пишите в asu 251029183
Заявки фрилансеров
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