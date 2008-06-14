Необходимо нарисовать простой баннер. По аналогии с этой картинкой - http://www.media-sfera.com/images/optimizacija-sajta-reklama.gif , то есть содержание баннера примерно тоже самое (наименование продукта, название компании, телефон, цена).
Создание баннера (IT)
Интересует создание 1-2 баннеров на IT тематику для сайта http://admin-sys.net
От кандидата интересует только четкая формулировка того,каким будет баннер на его взгляд.
Требования баннера:
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- flash
P.S. НЕ ПИШИТЕ В АСьКу :)
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