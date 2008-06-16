Выезжающий справа рекламный баннер

Выезжает рекламный флаер на котором информация о том отеле, который мы сейчас рекомендуем. Нужно чтобы рекламка выезжала справа и оставалась сбоку. Нужно чтобы это было на главной странице и на всех страницах сайта sungate.kz, на котрых мы захотим. ну например на этом сайте видите здесь выехала тоненькая полоска www.sanshteyn.ru/mobila/g.. она по центру, а нам нужно справа.

Информацию на рекламном флаере постоянно будем менять, чтобы была такая возможность.

сколько стоит в wmz?