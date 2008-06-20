Баннеры 468x60, 100x100

Нужны 4 несложных анимированных баннера (gif), по 2 штуки на формат (468x60 и 100x100) для сайта fastsearch.biz;

примерная текстовка на баннер предоставляется, по дизайну - один как в шапке сайта, другой на усмотрение.

Предложения сюда или в ЛС, цена и срок обязательны.