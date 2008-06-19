Несложный flash баннер ТУРИЗМ

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт10 заявок389 просмотров
#1$

Нужен туристический flash баннер

на котором какой нибудь красивый пейзаж

красиво оформить появление\исчезновение или мигание слов подобных (на ваш выбор)

Турция, ОАЭ, Австрия, Испания

Солнце, море, пляж

Индивидуальный частный отдых

Экскурсионные туры | Италия, Испания, Австрия

в итоге (после появлений слов написанных выше) по центру

"от туроператора!!!" в углу "подробности тут"

выбираем 3 работы

1 - 10$

2 - 8$

3 - 5$

оплата только WMZ

в приват не писать...!

17 лет назад
lakeev
51 год
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Собрать баннер флеш

    Нужно собрать баннер флеш из исходника корел. три картинки собрать в один баннер. чтобы эти три картинки просто появлялись одна за другой... и естественно вставить ссылку в баннер. работы вобщем-то на ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка 2 flash баннеров

    $25

    Необходимо разработать 2 баннера: 950 на 100 px 320 на 280 px симпатичные и информативные. Баннеры рекламируют плагины для браузеров, описанные на http://www.gomaps.ru/articles/context_search/

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Баннеры 468x60, 100x100

    Нужны 4 несложных анимированных баннера (gif), по 2 штуки на формат (468x60 и 100x100) для сайта fastsearch.biz; примерная текстовка на баннер предоставляется, по дизайну - один как в шапке сайта, другой на усмотрение. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нарисовать простой баннер

    $100

    Требуется отрисовать на Flash название фирмы, текст должен постепенно выводиться, как-будто его пишет невидимое перо. На черном фоне, золотыми буквами с глянцем и блеском (что бы буквы переливались). + по таким ...

    Баннеры31 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Срочно! Баннер для begun.ru

    Срочно! Необходимо сделать флеш баннер для контекстной системы begun.ru на тему: лицевой кирпич. Список требований системы begun.ru и набор графических изображений для баннера прилагаются.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Несложный флеш-баннер

    $50

    Необходимо сделать флеш-баннер с эффектом аналогичным сайту http://www.epacificglobal.com/ (верхний). Смена 4 фото. Интересуют сроки, стоимость.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад