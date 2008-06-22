Нужны 4 несложных анимированных баннера (gif), по 2 штуки на формат (468x60 и 100x100) для сайта fastsearch.biz; примерная текстовка на баннер предоставляется, по дизайну - один как в шапке сайта, другой на усмотрение. ...
Сделать 3 баннера для сайта
Flash. формат баннеров 728*90, 468*60, 120*120.
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