Срочно нужен баннер

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Завершен7 заявок192 просмотра

Товарищи!) Срочно нужно изготовить баннер в GIF размер 486*60. Стучитесь.

17 лет назад
Baikalochka
Юлия 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

MasterDyn
Юрий 
65 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
21 отзыв
17 лет назад
$10
Исключительно приятно работать с таким профессионалом! Работа выполнена качественно и оперативно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество...
Приятный заказчик... Приятная девушка...:) Ничего личного. Все конкретно, оперативно и согласно договоренностям. Надеюсь на возможное дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

MasterDyn
Юрий 
65 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
21 отзыв
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