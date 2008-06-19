Необходимо разработать 2 баннера: 950 на 100 px 320 на 280 px симпатичные и информативные. Баннеры рекламируют плагины для браузеров, описанные на http://www.gomaps.ru/articles/context_search/
Срочно нужен баннер
Товарищи!) Срочно нужно изготовить баннер в GIF размер 486*60. Стучитесь.
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