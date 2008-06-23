Требуется изготовить баннер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен9 заявок177 просмотров

Требуется изготовить 2 флэш-баннера 180 на 160 пикселей.

Один - для ресурса развлечений popolam.net

Второй - для хостинга 50web.ru

Предлагайте ваши цены.

ICQ 99578002

zubre DOG mail.ru

17 лет назад
zubra
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

fil_z
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
Сделал все быстро и занедорого
Отличный заказчик, грамотно составил задание и своевременно оплатил! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

fil_z
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад

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