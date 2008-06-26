Создание рекламного баннера

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Завершен18 заявок474 просмотра

Требуется художник для создания рекламных баннеров сайта. Размеры 100х66, 405х470

17 лет назад
Obogrelov
Сергей 
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

DoosteR
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$15
1 день
gurin
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$10
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рекомендую 100%. Был рад сотрудничеству!
fil_z
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$40
1 день
Работа заключалась в создании нестандартных баннеров. Работа сделана невероятно быстро (меньше суток), качественно, оригинально и со вкусом! Отлично!!!
Отличный заказчик, из тех с которыми приятно работать, четкое задание и простор для твоерчества! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

DoosteR
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
gurin
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
fil_z
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад

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