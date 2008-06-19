Надо переделать несколько баннеров в формате swf.
Нужна кнопка(статичная)
Нужна красивая статична кнопка-ссылка в виде футбольного мяча (желательно в серых тонах) для сайта:
Заявки фрилансеров
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