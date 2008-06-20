3 кнопки 88*31

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт27 заявок323 просмотра

Требуется изготовить 3 кнопки для сайта http://np.by

Требования:

- статика, никакой анимации.

- фон кнопки темный или светлый, но снизу надо оставить возможность менять надписи на кнопке, тоесть писать текст.

- надпись np.by обязательно

За каждую кнопку плачу 7 у.е.

Формат кнопки .gif

Всего надо 3 кнопки

17 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров