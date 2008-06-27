Флэш-баннер для размещения над шапкой сайта

Баннер небольшой типа как стучать в асю с портфолио сразу говорить цену. вот пример как нужно и что требуется сделать. __www.surbis.ru/fotos/obj_386112007.swf ася 3ноль2-4девять7 хотелось бы чтобы текстовые данные подгружались ...