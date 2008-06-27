Флэш-баннер для размещения над шапкой сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен9 заявок249 просмотров

Нужен красивый флэшовый баннерок для размещения над шапкой сайта, во весь экран в длину, высота - 60-90 px

Тематика - получение ипотечного кредита.

17 лет назад
Deviant
Роман 
53 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

SebaMF
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
Сделал требуемое хорошо и, главное для меня тот момент - быстро. Учтены пожелания, всё адекватно.
Отличный заказчик!!! Четко поставленная задача + своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

SebaMF
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

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