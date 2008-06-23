Нужен гиф баннер 468*60, хорошего качества, весом до 100 кб. Для игрового проекта Mu-Legend. ICQ#: 377-119-740
Флеш баннер - игра
Создать флеш баннер - игру. Формат - вертикальный. Описание: по небу над человеком летают жуки. Чел. ходит туда-сюда по земле и по нажатию на space/click у него отстреливается запасная голова и если она попадает в жука - он отваливается. когда все жуки убиты - появляется надпись.
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