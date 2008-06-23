Флеш баннер - игра

Создать флеш баннер - игру. Формат - вертикальный. Описание: по небу над человеком летают жуки. Чел. ходит туда-сюда по земле и по нажатию на space/click у него отстреливается запасная голова и если она попадает в жука - он отваливается. когда все жуки убиты - появляется надпись.