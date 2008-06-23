Создание баннеров для сайта

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Закрыт23 заявки374 просмотра

Нужны 2 -3 flash банера размера 240x400 для банерообменных сетей. И ресайз их же на 120x240.

Банннеры должены быть выполнены в стиле сайта и направлены на целевую аудиторию странички

http://7kotov.ru/igrushki.htm - подарки детям на день рождения и любимым по поводу и без повода. Мягкое перетекание изображений, пастельные тона.

http://7kotov.ru/knigi.htm - подарки к профессиональным праздникам. Баннер более яркий и динамичный.

Для баннера использовать темы "рыбак", "бухгалтер", "врач", "военный", "водитель"

Баннер к главной странице www.7kotov.ru - меняющиеся фотографии видов товара. Основной акцент: не просто подарок - подарок с ВАШЕЙ надписью, картинкой, пожеланием. Подарок в единственном экземпляре, только от Вас и только ему (ей).

17 лет назад
linot
Юрий 
53 года
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

starway
Sasha 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
После предоплаты обещал на следующий день прислать наметки и пропал на четыре. В на письмо "ну где же?" ответил что были проблемы со связью, поэтому еще не делал (?!), но сегодня сделает. Еще через пару дней сообщил что "совсем запарился" и деньги сегодня вернет. Вернул. Результат - сорваные сроки запуска рекламной компании и рекомендации начальства "больше не связываться с этими ... фрилансерами". Из за отдельных раздолбаев подрывается вера в хорошее, вобщем-то, дело.

Заявки фрилансеров

starway
Sasha 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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