Создание баннеров для сайта

Нужны 2 -3 flash банера размера 240x400 для банерообменных сетей. И ресайз их же на 120x240.

Банннеры должены быть выполнены в стиле сайта и направлены на целевую аудиторию странички

http://7kotov.ru/igrushki.htm - подарки детям на день рождения и любимым по поводу и без повода. Мягкое перетекание изображений, пастельные тона.

http://7kotov.ru/knigi.htm - подарки к профессиональным праздникам. Баннер более яркий и динамичный.

Для баннера использовать темы "рыбак", "бухгалтер", "врач", "военный", "водитель"

Баннер к главной странице www.7kotov.ru - меняющиеся фотографии видов товара. Основной акцент: не просто подарок - подарок с ВАШЕЙ надписью, картинкой, пожеланием. Подарок в единственном экземпляре, только от Вас и только ему (ей).