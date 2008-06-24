Flash или Gif баннеры для 3 сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт36 заявок494 просмотра

Внесены изменения:

Не больше 5$ за один.

Нужны баннера для работающих двух сайтов, можно и в gif. Размер 100x100.

Не срочно, но качественно.

Сайты:

www.kladovaja.info

www.myproekt.info

В скором времени будет ещё один сайт по тематике "Вышивка Крестом" - будет нужен тоже баннер 100x100.

Кто возьмется, жду ваших предложений!

Для примера выкладываю один баннер, хочется чего-то новенького.

17 лет назад
gvidofd
Михаил 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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