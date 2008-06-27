GIF баннер анимированный

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен17 заявок330 просмотров

Нужен красивый анимированный GIF баннер для инвестиционного проекта. Баннер должен быть готов сегодня. Ваши предложения?

17 лет назад
MkLar
53 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Katya_22
39 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад
$15
1 день
Отлично справилась с поставленной задачей. Молодчина!
Хороший заказчик! Поработали оперативно! Оплата была перечислена сразу после принятия заказа и в полном объеме. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Спасибо.

Заявки фрилансеров

Katya_22
39 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Правка Flash-баннера

    $5

    Нужно на Flash баннере сделать маленькое изменение. Для знающего человека - работы на 5 минут.

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Флеш баннер - игра

    Создать флеш баннер - игру. Формат - вертикальный. Описание: по небу над человеком летают жуки. Чел. ходит туда-сюда по земле и по нажатию на space/click у него отстреливается запасная голова и если она попадает в ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Баннер

    $20

    Нужен гиф баннер 468*60, хорошего качества, весом до 100 кб. Для игрового проекта Mu-Legend. ICQ#: 377-119-740

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Варианты баннеров

    Нужно 50-100 вариантов баннеров 88х31 (стат.) одного сайта. Не срочно. Жду ваши цены за 1 шт. Просьба в аську не писать.

    Баннеры42 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание баннеров для сайта

    Нужны 2 -3 flash банера размера 240x400 для банерообменных сетей. И ресайз их же на 120x240. Банннеры должены быть выполнены в стиле сайта и направлены на целевую аудиторию странички http://7kotov.ru/igrushki.htm ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Небольшой рекламный баннер

    Баннер небольшой типа как стучать в асю с портфолио сразу говорить цену. вот пример как нужно и что требуется сделать. __www.surbis.ru/fotos/obj_386112007.swf ася 3ноль2-4девять7 хотелось бы чтобы текстовые данные подгружались ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • 3 кнопки 88*31

    $15

    Требуется изготовить 3 кнопки для сайта http://np.by Требования: - статика, никакой анимации. - фон кнопки темный или светлый, но снизу надо оставить возможность менять надписи на кнопке, тоесть писать текст. ...

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    17 лет назад