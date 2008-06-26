Cделать красивый флеш баннер для сайта WmtBank.ru обращаться в icq 484591942
Качественный, стильный, красивый баннер-растяжка
Флеш. Размер 1024х60. Обязательно сразу указывайте стоимость изготовления, предложения без стоимости НЕ рассматриваются.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Баннеры11 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется 2 флеш-баннера для рекламы игрового сайта. 468х60 размер, 25кб- вес. Супертребований нет. Просьба дать ссылку на свои работы (больше 10) и назвать прибл. цены (диапазон)Баннеры30 заявокЗакрыт17 лет назад
Баннеры могут быть сделаны в двух форматах : GIF. Размер баннера - 80х60 пикселей . Баннеры для сети erotizer.info пишите пож стоимость и время изготовления. Баннеры должны быть забористые, чтоб была большая кликабельность.Завершен17 лет назад
Требуется баннермейкер для изготовления 3 баннеров (600 на 200, 468 на 60, 120 на 600). Цену, сроки, портфолио в личку.Завершен17 лет назад
Внесены изменения: Не больше 5$ за один. Нужны баннера для работающих двух сайтов, можно и в gif. Размер 100x100. Не срочно, но качественно. Сайты: www.kladovaja.info ...Баннеры36 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно нарисовать шапку и 6 кнопок для сайта "ТОП - КС"Закрыт17 лет назад
Нужен красивый анимированный GIF баннер для инвестиционного проекта. Баннер должен быть готов сегодня. Ваши предложения?Завершен17 лет назад
- $30
На 4 кадра, в белых тонах для детского сайтаБаннеры2 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $5
Нужно на Flash баннере сделать маленькое изменение. Для знающего человека - работы на 5 минут.Баннеры4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Создать флеш баннер - игру. Формат - вертикальный. Описание: по небу над человеком летают жуки. Чел. ходит туда-сюда по земле и по нажатию на space/click у него отстреливается запасная голова и если она попадает в ...Баннеры16 заявокЗакрыт17 лет назад