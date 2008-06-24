Флеш - баннер для рекламы сайта

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Закрыт30 заявок400 просмотров

Требуется 2 флеш-баннера для рекламы игрового сайта.

468х60 размер, 25кб- вес.

Супертребований нет. Просьба дать ссылку на свои работы (больше 10) и назвать прибл. цены (диапазон)

17 лет назад
l_e_e
Л.Е. 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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