Изготовление 3 баннеров

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Завершен17 заявок282 просмотра

Требуется баннермейкер для изготовления 3 баннеров (600 на 200, 468 на 60, 120 на 600). Цену, сроки, портфолио в личку.

17 лет назад
scraggy
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

VoCz
Webs 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
11 отзывов(-1)
17 лет назад
$10
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Заявки фрилансеров

VoCz
Webs 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
11 отзывов(-1)
17 лет назад

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