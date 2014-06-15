Внесены изменения: Не больше 5$ за один. Нужны баннера для работающих двух сайтов, можно и в gif. Размер 100x100. Не срочно, но качественно. Сайты: www.kladovaja.info ...
Изготовление 3 баннеров
Требуется баннермейкер для изготовления 3 баннеров (600 на 200, 468 на 60, 120 на 600). Цену, сроки, портфолио в личку.
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