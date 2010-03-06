Дизайн проект ванной комнаты.

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт11 заявок456 просмотров

ТЗ во вложении.

15 лет назад
vaddeg
Вадим 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

pig_pen
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$200
5 дней
Stilissimo
Ольга 
42 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$102
1 день

Заявки фрилансеров

pig_pen
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
Stilissimo
Ольга 
42 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад