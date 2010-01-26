Отрисовать планировку расстановки мебели в офисе

Нужно отрисовать планировку расстановки мебели, перегородок в офисе площадью 600 кв.м.

Наверное, это должен быть AutoCad. Может ArchiCad - позже уточним.

Дизайн, скорее всего ненужен. Нужно только распланировать офис - сколько куда столов-стульев поставить и перегородки.

Пжл, указывайте цену, за которую вы готовы это сделать. Очень много откликов. Придется выбирать по цене и портфолио.

Спасибо!

Только Москва - нужно личное присутствие.