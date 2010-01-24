Необходимо сделать дизайн для кафе ресторана 120 м.кв. Дизайн аналог вот этого http://www.horeca-russia.ru/index.php/2009-09-23-08-27-40/341-2009-10-07-21-22-39 Так же предоставить полный пакет чертежей, с поставщиками. Огромная просьба указывать цену за 1 ...
Проект интерьера катеджика
Есть коттедж.Нужно сделать дизайн за 1,5 недели.
Бюджет маленький 1000гр.
Три помещения объединённые вместе кухня+гостевая+столовая,работы честно дофига и трошки .
Нужно сделать два варианта в лёгкой может немного сдержанной классике.Я посредник,а потому денег у меня сейчас нет и если заказчику не понравится....вам придется переделывать ...во общем заморочек много.У кого есть желание,присылайте ссылки на подобные работы.
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