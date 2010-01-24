Проект интерьера катеджика

Есть коттедж.Нужно сделать дизайн за 1,5 недели.

Бюджет маленький 1000гр.

Три помещения объединённые вместе кухня+гостевая+столовая,работы честно дофига и трошки .

Нужно сделать два варианта в лёгкой может немного сдержанной классике.Я посредник,а потому денег у меня сейчас нет и если заказчику не понравится....вам придется переделывать ...во общем заморочек много.У кого есть желание,присылайте ссылки на подобные работы.