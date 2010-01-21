Дизайн кафе ресторана

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Закрыт32 заявки485 просмотров

Необходимо сделать дизайн для кафе ресторана 120 м.кв. Дизайн аналог вот этого http://www.horeca-russia.ru/index.php/2009-09-23-08-27-40/341-2009-10-07-21-22-39

Так же предоставить полный пакет чертежей, с поставщиками.

Огромная просьба указывать цену за 1 кв.м.

15 лет назад
krill
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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