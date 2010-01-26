Дизайн-проект офиса

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Закрыт27 заявок423 просмотра

Необходимо сделать дизайн проект офиса - концепт

Далее необходимо в соответствии с концептом делать проекты офисов по размерам.

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Artemy_Gorbunov

15 лет назад
rusbroker
Артемий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров