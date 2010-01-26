Дизайн однокомнатной квартиры серии КОПЭ

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Закрыт31 заявка457 просмотров

Нужен дизайн однокомнатной квартиры серии КОПЭ 39м2.

упор на функциональность, минимализм.

Просба указывать сумму за которую осуществиться данный проект.

15 лет назад
redkit
Иван 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров