Поправить ошибку

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$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки149 просмотров

Есть сайт hxxp://posudaperm.ru/category_216.html при нажатии кнопки В КОРЗИНУ должно появляться окно "Идет добавление в корзину" но этого не происходит.

Как это работает наглядно можно посмотреть тут hxxp://www.demo.shopcmska.ru/product_184.html (кнопка в корзину у товара нет бук)

Проверяя через Инспектор в Opera либо FireBag выдает ошибку с кторой не могу разобраться и регить проблем!

Если кто может помочь обращайтесь.

HTML
14 лет назад
cocacola
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
14 лет назад
$5
1 день
Было приятно подискутировать по поводу данной проблемы. Спасибо за помощь в ее решении.
Действительно было приятно пообщаться)) Спасибо за какое не какое сотрудничество) Удачи в проектах)))

Заявки фрилансеров

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
14 лет назад

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