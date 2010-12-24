Поправить ошибку

Требуется создать полный аналог userator.ru вместе с приложением-программой. цена и сроки имеют значение.
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Есть сайт hxxp://posudaperm.ru/category_216.html при нажатии кнопки В КОРЗИНУ должно появляться окно "Идет добавление в корзину" но этого не происходит.
Как это работает наглядно можно посмотреть тут hxxp://www.demo.shopcmska.ru/product_184.html (кнопка в корзину у товара нет бук)
Проверяя через Инспектор в Opera либо FireBag выдает ошибку с кторой не могу разобраться и регить проблем!
Если кто может помочь обращайтесь.
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