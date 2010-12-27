Избавить от дублирования постов на главной WP

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка98 просмотров

Имеется шаблон WP

На главной выводятся 4 блока

1) Последняя новость

2) 10 последних новостей

3) 2 блока вывода 10 последних новостей из определенной категории.

Так вот необходимо решить задачу, чтобы не было повторений постов во всех этих блоках.

WordPress
14 лет назад
cocacola
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

spl32
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Иван отлично справился с заданием, спасибо за помощь.
Хороший заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

spl32
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад