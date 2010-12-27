Требуется написать на flash анимированный каталог товаров и услуг. Этот каталог будет размещаться на интерактивных киосках, которые будут размещаться в гостиницах, торговых комплексах, и других публичных местах. Каталог должен быть связан с картой Google и ...
Избавить от дублирования постов на главной WP
Имеется шаблон WP
На главной выводятся 4 блока
1) Последняя новость
2) 10 последних новостей
3) 2 блока вывода 10 последних новостей из определенной категории.
Так вот необходимо решить задачу, чтобы не было повторений постов во всех этих блоках.
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