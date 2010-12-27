Необходимо разработать приложение для социальной сети MySpace
Приложение по смене цвета
Нужно реализовать приложение, где по клику по цвету будет подменяться фон у PNG картинки. Аналогия: http://usethecolor.com/
Обязательно нужно решить вопрос, чтобы работало в IE хотя бы с 7 версии.
Если не получится сделать, то вижу выход, что приложение сведется просто к переключалке по клику. А я выдам все варианты в формате JPG картинки.
Флэш не предлагайте. Лучше всего сделать с использованием jQuery
Подробнее расскажу исполнителю, в приложении макет. По клику на цвет меняется цвет у рисунка. По клику на тип - меняется рисунок (цвет тот-же остается) и чертеж этого материала внизу.
Всего будет 6 типов и 20 цветов.
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