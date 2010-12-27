Приложение по смене цвета

Нужно реализовать приложение, где по клику по цвету будет подменяться фон у PNG картинки. Аналогия: http://usethecolor.com/

Обязательно нужно решить вопрос, чтобы работало в IE хотя бы с 7 версии.

Если не получится сделать, то вижу выход, что приложение сведется просто к переключалке по клику. А я выдам все варианты в формате JPG картинки.

Флэш не предлагайте. Лучше всего сделать с использованием jQuery

Подробнее расскажу исполнителю, в приложении макет. По клику на цвет меняется цвет у рисунка. По клику на тип - меняется рисунок (цвет тот-же остается) и чертеж этого материала внизу.

Всего будет 6 типов и 20 цветов.