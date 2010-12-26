Создать кабинеты для редактирования страниц

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Закрыт3 заявки146 просмотров

1.Ворд Пресс. Для зарегистрированных пользователей - торговых компании необходимо создать кабинеты для редактирования своих страниц с возможностью добавлять фото, страницы.

На сегодняшний день пользователь - Компания не может попасть на страницу редактирования. При вводе логина и пароля, после генерации новых ключей, открывается сообщение: недостаточно полномочий для доступа к этой странице.

2. Ворд пресс, джумла. Разработка, установка и настройка рассылочных скриптов.

Joomla
14 лет назад
ehd
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