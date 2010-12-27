Спарсить каталог в базу данных

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок287 просмотров

Спарсить каталог в базу данных.

Источник: http://www.lombard-watch.ru/info/watch_catalogue/

Структура БД

Таблица разделов

id (uid)

name - имя

image - изображение раздела

Таблица позиций

id (uid)

catid (id раздела)

name

image

descr

price

Плачу wmr

Обязательно указывайте сроки и стоимость

14 лет назад
juqovskiy
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

chicane
Андрей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена быстро и четко. Рекомендую.
Задание поставлено четко, оплата произведена вовремя, рекомендую.

Заявки фрилансеров

chicane
Андрей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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