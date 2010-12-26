Svitua.net Исправления юзабилити сайта
Простой сайт.
Здравствуйте! Ваше задание создать сайт с простейшим дизайном к примеру как на этом сайте http://www.sports.ru/ - тоесть один логотип всё остальное белый и серый фон .
На сайте должна присутствовать биллинговая система WebMoney и Яндекс Деньги.
И стандартные формы как регистрация и добавление новостей.
Сроки 2-3 дня. Обязательно указывайте стоимость.
Логотип и полное ТЗ отправляю исполителю.
Заявки фрилансеров
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