Простой сайт.

Здравствуйте! Ваше задание создать сайт с простейшим дизайном к примеру как на этом сайте http://www.sports.ru/ - тоесть один логотип всё остальное белый и серый фон .

На сайте должна присутствовать биллинговая система WebMoney и Яндекс Деньги.

И стандартные формы как регистрация и добавление новостей.

Сроки 2-3 дня. Обязательно указывайте стоимость.

Логотип и полное ТЗ отправляю исполителю.