Создать флеш ролик

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Закрыт5 заявок208 просмотров

Нужно создать флеш ролик как на етом сайте soydeaire.labuat.com сменить текст при загрузке + вставить нашу музыку

14 лет назад
Saxap25
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров