Нужно привязать сайт к битриксу. Шаблоны готовы. По сути должен получится каталог с часами. *************************************** Оплата: Яндекс/Вебмани ICQ: семь три семь три два два ...
Создать флеш ролик
Нужно создать флеш ролик как на етом сайте soydeaire.labuat.com сменить текст при загрузке + вставить нашу музыку
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