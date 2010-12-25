Необходимо портировать сайт www.bportal.ru работающий в настоящее время на MSSQL + ASP (не ASP.NET) на Mysql + php. В настоящее время БД сайта содержит ~ 120 таблиц (из них процентов 30 ...
JComments на Joomla 1.5
Не работает JComments на Joomla 1.5 надо сделать чтобы работало.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $15
В наличии имеется сайт, в левом модуле надо сделать выпадающее меню трех-уровневое. Выскакивать подменю должны вправо вниз, меню с возможностью изменения цветов,размеров и так далее. Желательно использование готового скрипта, а не писать заново. Установлен компонент ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать плагин интернет магазина, точнее приёма заказов для Joomla. Примерный алгоритм работы - пользователь хочет сделать заказ, заполняет форму заказа, выбирает форму оплаты и сам указывает стоимость товара, отправляет ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужно доделать сайт. Интернет магазин на PHP. Движок сильно переделан. Сделан на 70%. Остались важные мелочи. Подробности в приложении.Завершен14 лет назад
Приветвую, имеется ТЗ по доработке видеоблога VideoBlogAKimA.com, ТЗ: http://videoblogakima.com/TZ656566.rar движок ресурса: MODx Evolution 1.0.3 (Rev: 6653 Date: 1 Apr 2010) просьба, выслать в асю мини анкету: - ваше имя ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Создал группу меток, как показано на примере http://api.yandex.ru/maps/jsapi/examples/mapgroupmenu.html Но возникла проблема - построение меню идет исключительно общим списком, генерируемым с названий групп, а необходимо, чтобы я мог вручную расставить ссылки со своими ...Завершен14 лет назад
- $150
Ребята, нужно сделать небольшую презентацию на флеше. Суть презентации изложена в прилагаемом файле, там и описание что должно быть, там и картинки, которые будут присутствовать в презентации, там и кнопки основного меню готовые (активные ...Завершен14 лет назад
- $125
Создание веб-приложения учета клиентов,учета товаров ,заказов,продаж ,склад, и т.д.Завершен14 лет назад
Нужно написать простой паук - он должен собрать базу данных на facebook вида айди аккаунта - фотография человека(из аватарки) платформа: php + mysqlВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно написать простой паук - он должен собрать базу данных всех пользователей на vkontakte вида айди аккаунта - фотография человека(из аватарки) - сохранение в фаловую систему в виде графического файла ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад