Нужно на сайт добавить скрипты проверки ТИЦ PR Проверка позиций Мониторинг ссылок Ссылочный бюджет Анализ текстов
Нужно доделать сайт на PHP
Нужно доделать сайт. Интернет магазин на PHP. Движок сильно переделан. Сделан на 70%. Остались важные мелочи. Подробности в приложении.
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