Нужно доделать сайт на PHP

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок212 просмотров

Нужно доделать сайт. Интернет магазин на PHP. Движок сильно переделан. Сделан на 70%. Остались важные мелочи. Подробности в приложении.

PHP
14 лет назад
jvolkova
Юлия 
49 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

artrich
Игорь 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
25 отзывов(-4)
14 лет назад
$250
10 дней
Доделывали сайт (интернет-магазин). Игорь буквально спас брошенный предыдущим исполнителем проект. Ему пришлось во много разбираться, т.к. движок был сильно переработан и пр. Справился отлично, в сроки уложился. Быстро реагирует, внимательный. Очень рекомендую!
Хороший заказчик! Приятно было работать!

Заявки фрилансеров

artrich
Игорь 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
25 отзывов(-4)
14 лет назад