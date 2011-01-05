Создание flash-презентации

Ребята, нужно сделать небольшую презентацию на флеше.

Суть презентации изложена в прилагаемом файле, там и описание что должно быть, там и картинки, которые будут присутствовать в презентации, там и кнопки основного меню готовые (активные и неактивные).

Предоплату могу скинуть сразу после демонстрации хотябы одной части презентации.

Шлите все на почту [email protected]

Сроки маленькие, растянуть, к сожалению нельзя :(

В 100$ думаю, уложимся :)

UPD. Да, вирус какой-то, антивирусом можно его удалить, у меня, к сожалению на ноуте его нет. Позвольте антивирусу его удалить, пожалуйста. Сутра скину чистенькое с другого компа :/

UPD2. Заменил архив.

UPD3. Увеличил бюджет до 150$.