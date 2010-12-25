PHP скрипт синхронизации баз данных

Есть три MYSQL базы данных, основная задача скрипта - синхронизация первой БД с 2 и 3 плюс некоторые замены. Никакого интерфеса, только конфиг файл.

В первой БД будет поле, содержащее переменные в таком виде:

При запуске скрипта, значение переменных надо выпарсить, и вставить в другую БД, где название полей будут соответствовать названиям переменных. А так же, должен создаваться пост в Wordpress (прямо в БД или через (XML-RPC) c возмоностю добавлять к переменным текст, например "Цена заказа $price". При удалении записи из БД 1 и запуске скрипта, записи должны удалится из БД 2 и из Wordpress.

Так же надо будет с первой БД конвертировать валюты в основную валюту, по курсу заданому в другом поле 1 БД. И проверять значения одного поля БД1 (1 или 0) и при запуске скрипта выставлять в других БД соотв. значения.