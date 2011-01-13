Доработка магазина на Vamshop

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки189 просмотров

Требуется программист и дизайнер в одном лице (в крайнем случае только программист) отлично разбирающийся в движке vamshop. Для доработки магазина на vamshop, значительно доработаного.

Необходимо организовать сортировку по параметрам. Более подробно при переписке.

14 лет назад
den114
41 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

quertzz
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$40
5 дней
Сделал все как нужно, с учетом всех замечаний и даже несколько перевыполнив ТЗ. Рекомендую.
Хороший и надежный роботодатель, четкое ТЗ, быстрая проплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

quertzz
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад